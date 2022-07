Endlich wieder PARKSOMMER in Chemnitz!

Damit viele Besucher am PARKSOMMER teilnehmen können, sind und bleiben alle Veranstaltungen kostenfrei. Ohne Eintrittsgelder und Förderer ist so ein Projekt natürlich nicht möglich. Gemeinsam mit der Volksbank Chemnitz eG hat das Veranstalter-Team der C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH deshalb ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Vereinfacht gesagt geht es darum, dass jeder Besucher für die Veranstaltungen so viel bezahlt, wie er kann. Jeder Betrag, der für den PARKSOMMER eingezahlt wird, wird mit 25 % on Top von der Volksbank Chemnitz eG unterstützt. Damit wird die Finanzierung des Festivals im Folgejahr gesichert. Benötigt werden mindestens 20.000 Euro. Unter dem Motto „Fette Mäuse für Schnurrbert“ freut sich PARKSOMMER-Maskottchen, Kater Schnurrbert, über jeden Unterstützungsbetrag. Als Unterstützer erhält man auch ein kleines Dankeschön: Für 5 Euro gibt’s ein Festivalbändchen. Der freiwillige Obolus kann am Service-Counter auf dem Festivalgelände sowie online auf der Crowdfunding-Plattform eingezahlt werden.

Alle Infos & das komplette Programm unter: www.parksommer.de