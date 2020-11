Endlich wieder richtig gut schlafen!

Evolutionsbedingt können Menschen am besten in komplett verdunkelten Räumen schlafen. So gilt es das Schlafzimmer durch Rollos, Jalousien oder spezielle Vorhänge von Störfaktoren wie Laternenlicht oder der Sonne zu befreien. Ebenso leidet die Schlafqualität durch ein chaotisch eingerichtetes Schlafzimmer. Das Schlafzimmer sollte ausschließlich dem Nachtschlaf dienen. Fernsehgeräte, das Smartphone oder Wäscheständer haben im Schlafzimmer nichts verloren und sollten unbedingt entfernt werden. Auch die Wandfarbe kann den Schlaf stören. Wer auf zu aggressive Farbtöne wie Rot, Orange oder Gelb setzt, kann dadurch deutlicher schlechter einschlafen, als wenn man sich für helle Erdfarbtöne oder Pastelltöne entscheidet. So gilt es das Schlafzimmer so einzurichten, dass einem gesunden und ausreichendem Nachtschlaf nichts im Wege steht.