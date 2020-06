Endlich wieder was erleben – Eventpark „Family City“ eröffnet

Dresden - Ab dem nächsten Wochenende gibt’s für alle Familien etwas Neues zu erleben. Die Kindergarten-freie Zeit und die geschlossenen Spielplätze haben Eltern und Familien in Sachen Spiel und Spaß für die Kleinen einiges abverlangt. Nun lockern sich die Einschränkungen und mit der neuen "Family City" entsteht in Dresden ein Ort bei dem Klein und Groß bei 15 Attraktionen richtig was erleben können.