Endlich wieder weiße Weihnachten? – Das sagt der Experte!

"Derzeit sieht es so aus, dass viele Wettermodelle eher einen zu milden Winter melden. Das heißt der Winter, also die Monate Dezember, Januar und Februar werden zu warm ausfallen. Das schließt aber nicht aus, dass es vorübergehend ein paar kalte Tage mit Schnee gibt. Ob die allerdings zu Weihnachten kommen - kann ich noch nicht versprechen", so Hain. Der recht milde Herbst ist vorbei. Nun folgt ein Temperatursturz. Bei Grad-Zahlen im einstelligen Bereich musste auch der ein oder andere bereits am Morgen seine Autoscheiben vom Frost befreien. Ob das Wetter auch im Dezember so bleibt, lässt sich allerdings noch nicht mit voller Gewissheit sagen.