Energetische Sanierung in Zeiten explodierender Heizkosten

Thema Fenster

Zu den ersten Optionen für die energetische Sanierung, die häufig empfohlen wird, gehört der Austausch der Fenster. Zum einen ist dies eine vergleichsweise schnell umzusetzende Baumaßnahme. Zum anderen gehört die Fenstersanierung zu den preislich eher noch recht günstigen Sanierungen, die gleichzeitig gute Ergebnisse liefert. Dennoch ist auch hier eine individuelle Analyse erforderlich. Wie viel Energie sich sparen lässt, hängt vom Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Fenster ab. Dieser U-Wert gibt an, wie viel Energie ein Fenster pro Quadratmeter verliert. Ein niedriger Wert gibt also eine effiziente Wärmedämmung an. Moderne Fenster erreichen Werte zwischen 0,8 und 0,9 W/(m2K). Hier lohnt sich ein Austausch auf jeden Fall. Fenster aus den 1970er Jahren mit Einfachglas haben einen U-Wert von etwa 4,7 W/(m2K). Kasten- und Verbundfenster, die zwischen 1980 und 1995 eingebaut wurden, weisen U-Werte zwischen 2,7 und 2,4 W/(m2K) auf. In diesem Fall ist es oft sinnvoller, andere energetische Maßnahmen durchzuführen, die dann den Energieverbrauch deutlicher reduzieren. Wann lohnt sich der Austausch von Fenstern? Wenn die alten Fenster einen U-Wert über 2,0 W/(m2K) aufweisen oder einfach verglaste Fenster vorhanden sind. Für wen eignet sich die Erneuerung von Fenstern? Die Sanierung von Fenstern ist beispielsweise für Eigenheimbesitzer sinnvoll.

Dämmung von Wänden, Decken und anderen Bereichen

Die Dämmung ist ein zentraler Baustein der energetischen Sanierung. Neben der Fassadendämmung, die ein recht teures und umfangreiches Vorhaben darstellt, gibt es noch weitere Optionen, die Isolierung eines Gebäudes zu verbessern. In einigen Fällen sind die Dämmung der Kellerdecke oder des Dachs sogar sinnvollere Maßnahmen. Keller und Dach können zusammen bis zu 30 Prozent der Wärmeenergie verlieren. Durch zusätzliche Isolierung lässt sich dieser Wärmeverlust halbieren. Somit ist eine Energieeinsparung von bis zu 15 Prozent der jährlichen Kosten möglich. Sinnvoll ist dies vor allem bei Dächern und Kellerdecken, die gar nicht gedämmt sind. Solche Maßnahmen sind vergleichsweise günstig und teilweise für unter 5.000 Euro zu realisieren. Mieter haben die Möglichkeit, die Dämmung im Bereich der Heizkörper und Fenster zu verbessern. Es gibt spezielle Thermogardinen, die den Wärmeverlust an den Fenstern minimieren. Zu beachten ist, diese Gardinen keinesfalls vor den Heizkörpern zu platzieren, denn das verhindert die Wärmeabgabe in den Raum. Solche Gardinen sind schon für 30 Euro pro Fenster erhältlich. Wann lohnt sich eine zusätzliche Dämmung? Bei Häusern ab dem Baujahr 1979 und davor. Für wen eignet sich die zusätzliche Dämmung? Als Eigenheimbesitzer in allen Bereichen, als Mieter gezielt im Innenbereich.

Energiebedarf reduzieren: Fotovoltaik- und Solarsysteme

Nicht selten werden die Begriffe Fotovoltaik und Solar als Synonym verwendet. Das ist jedoch grundlegend falsch. Unter Fotovoltaik wird die Erzeugung von Elektrizität mithilfe von Sonnenenergie verstanden. Solarthermische Anlagen hingegen erzeugen Heizwärme für die zentrale Heizung und/oder die Warmwasserbereitung. Die beiden Techniken funktionieren somit grundverschieden und haben andere Einsatzbereiche sowie Ziele. Beide Systeme werden meist auf dem Dach installiert. Während Fotovoltaikanlagen Solarzellen besitzen, kommen bei Solarsystemen Vakuumröhren zum Einsatz, die die Sonnenenergie in einen Warmwasserspeicher übertragen. Solarsysteme für die Erzeugung von Warmwasser arbeiten grundsätzlich effizienter und sind günstiger in der Anschaffung. Jedoch stellt das System ausschließlich Warmwasser zur Verfügung. Abhängig vom Warmwasserverbrauch, der Anlagengröße und der Position ist es möglich, bis zu zehn Monate im Jahr den gesamten Warmwasserbedarf über die Solaranlage zu decken. Im Winter leisten die Systeme einen Beitrag zur Heizwärme, wenn ein Heizsystem mit Warmwasserkreislauf vorhanden ist. Das trifft beispielsweise auf eine Ölheizung mit klassischen Wandheizkörpern zu. Wann lohnt sich eine Solaranlage? Wenn das Warmwasser mit Strom oder Erdgas erzeugt wird und in Haushalten mit mindestens zwei Personen. Für wen eignet sich eine Solaranlage? Optimal für Eigenheimbesitzer mit Schrägdach und Lage nach Süden. Mit Photovoltaik hingegen lässt sich der Stromverbrauch zum Teil decken. Gerade im Sommer erzeugen PV-Anlagen mehr Strom, als verbraucht werden kann. Dann lässt sich der Strom ins öffentliche Stromnetz einspeisen, wofür die Versorger einen Ausgleich nach dem EEG-Gesetz zahlen. Finanziell lohnt sich die eigene Fotovoltaikanlage vor allem dann, wenn eine hohe Eigennutzung erzielt wird. Diese sollte mindestens bei 30 Prozent liegen. Optimal ist ein Wert oberhalb von 50 Prozent. Dies lässt sich durch die Kombination mit einer strombetriebenen Wärmepumpe erreichen oder durch die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs. Dadurch sinken dann auch die Kosten für die Mobilität. Weiterhin ist der Einsatz intelligenter Technik sinnvoll. Lassen sich Verbraucher so steuern, dass sie tagsüber in Betrieb sind, lässt sich der eigene Solarstrom nutzen. Wer bewusst agiert, steigert ebenfalls die Eigennutzungsquote. So ist es sinnvoll, die Wäsche tagsüber bei Sonnenschein zu waschen – dann trocknet die Wäsche auch draußen schneller. Zusätzlich sorgt der wahrscheinlich weiter steigende Strompreis dafür, dass sich PV-Anlagen in den nächsten Jahren weiterhin rentieren. Das Besondere an PV-Anlagen ist, dass diese auch eine Option für Mieter sind. Inzwischen gibt es kompakte Alternativen, sogenannte Balkonkraftwerke. Diese können, bei Leistungen von maximal 600 Watt, ganz unbürokratisch selbst installiert werden. Balkonkraftwerke werden direkt an einer Steckdose angeschlossen. Eine vorherige Rücksprache mit dem Energieversorger beziehungsweise dem örtlichen Netzbetreiber ist jedoch erforderlich. Diese Systeme können bis zu 15 Prozent des eigenen Strombedarfs decken. Wann lohnt sich eine Photovoltaikanlage? Wenn ein hoher Eigenverbrauch möglich ist, beispielsweise in Verbindung mit einer Wärmepumpe oder einem E-Fahrzeug.

Für wen eignet sich ein PV-System? Für Mieter und Eigenheimbesitzer mit Möglichkeiten zur Installation in Richtung Süden.

Austausch und Wechsel des Heizsystems

Eine weitere Form der energetischen Sanierung ist der Austausch der Zentralheizung. Wer klug heizt, kann seine monatlichen Kosten deutlich reduzieren. Der Austausch des Heizsystems senkt die Kosten aus zwei Gründen. Zum einen sind moderne Heizkessel deutlich effizienter. Zum anderen ist es möglich, auf einen günstigeren Energieträger zu wechseln. In Kombination sind Reduzierungen der Heizkosten von 25 bis sogar 50 Prozent möglich, gerade in Zeiten von drastisch steigenden Öl- und Gaspreisen. Der Austausch des zentralen Heizungskessels ergibt vor allem dann Sinn, wenn der alte Heizkessel älter als 20 Jahre ist. Moderne Brennwertkessel nutzen die Energie bis zu 20 Prozent effizienter, sodass alleine auf diesem Weg die Kosten drastisch sinken. Die Wahl des Energieträgers ist ebenfalls wichtig, besonders was die Zukunftssicherheit angeht. Auch wenn nach wie vor viele auf klassische Energieträger wie Öl und vor allem Erdgas setzen, sind alternative Quellen oft eine bessere Option. Dies gilt besonders auf lange Sicht. Wärmepumpen, die Strom nutzen, arbeiten gerade im milden mitteleuropäischen Klima sehr effizient. Zudem bleibt die Option offen, eine Wärmepumpe mit einer Fotovoltaikanlage zu kombinieren und die Betriebskosten weiter zu senken. Holz erlebt als Energieträger in Zentralheizungen ebenfalls einen Aufschwung. In Form von Pellets ist der Einsatz ist automatisch gesteuerten Brennwertkesseln mit hoher Effizienz möglich. Zudem verbrennt diese Technik die Pellets sehr sauber und Holz ist ein nachwachsender sowie oftmals regionaler Rohstoff. Wann lohnt sich der Austausch des Heizsystems? Wenn die Heizung älter als 20 Jahre ist oder teure, fossile Brennstoffe wie Öl nutzt. Für wen eignet sich die Heizungssanierung? Eigenheimbesitzer mit ineffizienten Heizungssystemen.

Modernisierungsmaßnahmen intelligent finanzieren

Energetische Sanierungen sorgen also oftmals für Kosten im vierstelligen Bereich. Diese Summen können nicht alle Hausbesitzer direkt aufbringen. Bei den explodierenden Energiepreisen ist das Warten jedoch keine gute Alternative. Dann fließt das Einkommen in die hohen Strom- und Energierechnungen. Dank der aktuellen Niedrigzinsphase ist es hingegen sinnvoll, jetzt noch einen Kredit aufzunehmen und so die energetische Sanierung zu finanzieren. In vielen Fällen steigen die monatlichen Belastungen so trotz der Kreditrückzahlung nicht an. Die gesenkten Energiekosten lassen sich in die Ratenzahlung investieren. Nachdem der Kredit für die energetische Sanierung abbezahlt ist, zeigen sich dann die Vorteile von gesenkten Energiekosten. Noch mehr spart, wer einen Kredit mit günstigen Konditionen speziell für die energetische Sanierung findet. Solche zweckgebundenen Kredite haben nochmals niedrigere Zinssätze. Dies steigert die finanziellen Vorteile eines solchen Projekts. Es gibt heutzutage viele Möglichkeiten, eine energetische Sanierung zu finanzieren und man sollte parallel auch schauen, was Kfw & Co. noch im Programm hat. Eine Alternative zu den klassischen Bankkrediten sind inzwischen ganz regulär Online Kreditvermittler. Anstelle einer Bank läuft diese Finanzierung über einen Dienstleister. Dieser tritt als Vermittler auf und verwaltet die Kredite sowie Rückzahlungen. Solche speziellen Kreditvermittlungsplattformen finden sich im Internet. Beispielsweise lässt sich so recht unkompliziert ein 10000 Euro Kredit bei auxmoney beantragen, man sollte trotzdem immer auch bei der eigenen Hausbank ein Angebot einholen und dieses dann mit Angeboten aus Kreditvergleichsdatenbanken im Netzt vergleichen. Ein Kreditvergleich ist somit ein guter Startpunkt, wenn über eine energetische Sanierung nachgedacht wird. So lässt sich ein Überblick verschaffen, welche monatlichen Belastungen und Gesamtkosten auf einen zukommen. Ein weiterer Vorteil von Krediten von online-Anbietern ist, dass Zusagen trotz Schufa-Einträgen möglich sind. Teilweise scheitert die energetische Sanierung, weil die Bank einen Kreditantrag ablehnt. Ein Onlinekredit ist somit in dem Fall eine echte Alternative, mit der sich die Sanierung dennoch finanzieren ließe.

Fördermittel – so wird die energetische Sanierung bezahlbar

Ein Vorteil ist, dass energetischen Sanierungen oftmals finanziell unterstützt werden. Entsprechende Programme gibt es von Bund und Ländern. Wichtig ist, sich vor Projektbeginn über die Förderungen und Voraussetzungen zu informieren. Wer bereits mit dem Umbau begonnen hat, kann in aller Regel keine Fördermittel mehr beantragen. Es gibt eine Reihe von Programmen, die an bestimmte Voraussetzungen gekoppelt sind. Bei dem Wechsel des Heizsystems sind dies beispielsweise die Art der aktuellen Heizung sowie die Eigenschaften des Systems, das nun eingebaut werden soll. Oftmals lohnt es sich, die Anforderungen der Förderprogramme zu erfüllen, um eine attraktive finanzielle Unterstützung zu erhalten. Diese kann bis zu 40 Prozent der Anschaffungskosten ausmachen. Da sich die Bedingungen und Förderprogramme regelmäßig ändern und regional unterschiedlich sind, ist es sinnvoll, sich individuell sowie zeitnah über mögliche Programme zu informieren. Quellen sowie Ansprechpartner sind neben den Landesbehörden die KfW-Bank oder das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

Energiespartipps: So sinken die Strom- und Heizkosten ohne teure Investitionen Öffentliche Themenabende mit Tipps für das Energiesparen erfreuen sich großer Beliebtheit. Kein Wunder, denn immer mehr Menschen suchen nach Möglichkeiten, die monatlichen Kosten zu senken. Gerade für Mieter offenbaren sich viele effektive Optionen für die Reduzierung der Strom- und Energiekosten. Eine sinnvolle Maßnahme für Mieter wie Hausbesitzer sind intelligente Heizkörpersteuerungen. Diese werden anstelle der regulären Regler am Heizkörper installiert. Intelligente Heizkörperthermostate sind schon ab zehn Euro pro Stück erhältlich und erfordern keine weiteren Umbaumaßnahmen. Sie lassen sich programmieren, sodass immer konstant eine Raumtemperatur gehalten wird. Das verhindert das Überhitzen eines Raumes und minimiert den Energieverlust. Es können auch niedrigere Temperaturen für wenig benutzte Räume eingestellt werden und nachts lässt sich die Raumtemperatur beispielsweise auf 17 Grad Celsius senken. So gelingt es, die Heizkosten um bis zu 15 Prozent zu senken. Wer nach weiteren konkreten Informationen sucht, kann auch im Internet nach sinnvollen Tipps für das Senken der Energiekosten suchen.