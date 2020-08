Mit uns unterwegs auf dem Enso Energie-Erlebnispfad in Sachsen. Könnten Sie aus einem Akkuschrauber den Elekromotor ausbauen und dann damit Strom erzeugen? Erstaunlicherweise ja, denn die Umwandlung von elektrischer in mechanische Energie funktioniert bei vielen Generatoren und Elektromotoren in beide Richtungen. Mehr über Generator und Motor können Sie dieses Mal auf dem ENSO Energie-Erlebnispfad erfahren. Wir befinden uns in der Nähe der Talsperre Malter, am Wasserkraftwerk Seifersdorf. Am Rand der Dippoldiswalder Heide steht eine der jüngsten Anlagen von ENSO – mit einer Photovoltaikanlage und Energie zum Anfassen.

Ihr Reporter Oliver Volk hat sich den Erlebnisbereich genauer angeschaut.