Mit uns unterwegs auf dem Enso Energie-Erlebnispfad in Sachsen. Was hat 2.000 Jahre alte Technik in der heutigen Zeit zu suchen? Wir sind auf dem Energiepfad von ENSO unterwegs und schauen uns eine Archimedische Schraube an. Diese Technik ist jedoch nicht ein uraltes Relikt, sondern wird auch noch heutzutage verwendet.

Ihr Reporter Oliver Volk hat sich mit ENSO Pressesprecher Stephan Hönigschmid genauer umgesehen.