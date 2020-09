Mit uns unterwegs auf dem Enso Energie-Erlebnispfad in Sachsen. Wussten Sie, dass einfacher Hausmüll zu Energie verarbeitet werden kann? Nein, nicht durch Verbrennung - sondern in Biogasanlagen. Unsere letzte Station des Erlebnispfades führt uns an die Talsperre Klingenberg - aber hier geht es nicht um Wasserkraft, sondern etwas viel spannenderes! Biomasse ist extrem vielseitig und kann in diesem Bereich erforscht und erfühlt werden.

Ihr Reporter Oliver Volk hat mit Juliane Wirthwein genauer geschaut, was da vor sich geht.