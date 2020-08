Mit uns unterwegs auf dem Enso Energie-Erlebnispfad in Sachsen. Es ist erstaunlich, welch außergewöhnliche Orte uns inmitten der Natur begegnen. Dieses Mal sind wir am Aurora Erbstolln vorbei gekommen. Historische Ausstellungsstücke und Minen erzählen uns, wie im 16. Jahrhundert zwischen Freiberg und Dresden Silber abgebaut wurde. Damit nicht genug: Nur einige Minuten davon entfernt können wir entdecken, was die Wasserkraft im Bergbau zu suchen hat. Im Erlebnisbereich von ENSO am Getrost Mut Erbstolln finden wir ein interaktives Modell.

Ihr Reporter Oliver Volk hat sich mit ENSO Pressesprecher Stephan Hönigschmid genauer umgesehen.