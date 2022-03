Sachsen- Der russische Angriff auf die Ukraine wirft auch Fragen zur Versorgungssicherheit in Sachsen auf. In Teilen von Sachsen sind die Nebenkosten bereits drastisch gestiegen. Anderswo wird von Hamsterkäufen in den Supermärkten berichtet.

Was die aktuelle Lage für Sachsen bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Energie- und Landwirtschaftsminister Wolfram Günther.