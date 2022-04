Energiekosten treiben die Preise hoch

Erst die Corona-Pandemie, aktuell auch noch der Ukraine-Krieg und die Planung der Energiewende treiben die Preise immer weiter in die Höhe. Die Inflationsrate erreicht Rekordwerte. Lag sie im Februar diesen Jahres bei ca. 5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, waren es laut Statistischem Bundesamt im März bereits 7,3 Prozent.

Einen ähnlich drastischen Anstieg gab es in den alten Bundesländern zuletzt im Herbst 1981, als infolge des Ersten Golfkrieges die Mineralölpreise explodierten. Die momentan stark anziehenden Preise werden für immer mehr Menschen zum Problem. Knapp jeder siebte Deutsche (15,2 Prozent) gab in einer aktuellen YouGov-Umfrage im Auftrag der Postbank an, dadurch in finanzielle Not zu kommen. In einer Vergleichsumfrage vom Januar diesen Jahres sagten dies nur elf Prozent der Befragten. Vielen Menschen bleibt nichts anderes übrig, als ihr Konto zu überziehen und den Dispokredit zu nutzen.

Wenn der Kontostand allerdings schon im Minus ist und wichtige Anschaffungen notwendig werden – etwa weil Waschmaschine oder Kühlschrank kaputt gegangen sind – besteht Handlungsbedarf. Eine der größten Kostenfallen bei allen Krediten sind hohe Zinsen. Wer den zum Girokonto gehörenden Dispokredit – der eigentlich Dispositionskredit heißt – in Anspruch nimmt, muss dafür meist tief in die Tasche greifen. Durchschnittlich 9,51 Prozent Zinsen kassieren Banken, hat die Zeitschrift „Finanztest“ (Oktober 2020) ermittelt. Wer das Geld also über längere Zeit benötigt oder größere Ausgaben ab 500 Euro plant, ist mit anderen Krediten besser bedient.

Nur 20 Prozent nutzen Ratenkredite