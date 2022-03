Energieminister hält Diskussion um Kohle und Atom für „Zombie-Debatte“

Sachsens Energie- und Umweltminister Wolfram Günther hält eine Abkehr vom Kohleausstieg als Folge des Ukraine-Krieges für abwegig. «Wer jetzt pauschal den Ausstieg aus Kohle und Atom in Frage stellt, führt eine Zombie-Debatte», erklärte er am Dienstag nach einem Sonder-Energieministertreffen aus Anlass der Situation in Russland und der Ukraine.

«Wir waren uns mehr als einig. Die Lösung kann nur lauten: Wir müssen jetzt einen Sprung machen beim Ausbau der erneuerbaren Energien, um so schnell wie möglich unabhängig von Öl und Gas aus Russland zu werden», erklärte Günther.