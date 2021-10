Sachsen- In Deutschland gehen die Gaspreise durch die Decke. Zahlreiche Energieversorger haben angekündigt, die Preise für Gas massiv zu erhöhen. Diese Preisentwicklung am weltweiten Energiemarkt gab es so noch nie. Warum ist das so und wohin geht die Reise noch? SACHSEN FERNSEHEN im Gespräch mit Nora Weinhold, Pressesprecherin von SachsenEnergie.