Entdeckung im Versteinerten Wald

Chemnitz- Forschende unter Beteiligung des Museums für Naturkunde Berlin und des Museums für Naturkunde Chemnitz haben eine neue Pflanzenart aus dem Versteinerten Wald in Chemnitz beschrieben. Der riesige, 291 Millionen Jahre alte Farnsamer wird in den kommenden Jahren weiter untersucht. Ziel ist es, die Vielfalt der Pflanzen in den Wäldern des frühen Perms und ihre Rolle in den zunehmend extremen Ökosystemen dieser Zeit zu erforschen. Die Ergebnisse tragen zu einem besseren Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Vegetation und Klima im späten Paläozoikum bei, einer Zeit am Ende einer großen Vereisungsphase unserer Erde, die ähnlich zu unserer heutigen Situation ist. Nach mehr als zehn Jahren aufwändiger Präparationsarbeit liegt nun die erste detailgetreue Rekonstruktion eines Medullosales-Farnsamers überhaupt vor. Die Pflanze hatte vermutlich einen bis zu zehn Meter langen, schlanken Stamm mit einer schirmartigen Krone aus mehreren, über drei Meter langen Wedeln, die eine beeindruckend große Blattoberfläche aus feinen Fiederblättchen aufwiesen. Bisher ist wenig über diese merkwürdig anmutenden Pflanzen bekannt. Ihre Erforschung soll in den kommenden Jahren im Rahmen eines geplanten DFG-Projekts intensiviert werden. (dpa)