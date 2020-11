MITKOCH-SHOW REZEPT: Entenbrust auf Steinpilz-Pastinaken-Risotto

Zutaten für 4 Personen:

2 Entenbrüste

100g Risotto Reis

10g getrocknete Steinpilze

2 Schalotten

2 Birnen

2 Mandarinen

1 Pastinake

1 Glas Geflügelfond

1 Bund Blattpetersilie

1 Löffel Mascarpone

Frischer Knoblauch

Salz / Pfeffer

Zubereitung:

Die Haut der Entenbrust in kleine Rauten einschneiden in einer beschichteten Pfanne ohne Öl anbraten und eine Scheibe frischen Knoblauch zum Aromatisieren hinzugeben. Anschließend in vorgeheiztem Ofen bei 130 Grad 25 Minuten garen.