Entführungsversuch in Leipzig: Eltern in Sorge um Kinder

Seit Dienstagmorgen fahndet die Polizei im Leipziger Stadtteil Paunsdorf nach einem flüchtigen Mann. Er soll in drei Fällen versucht haben, Kinder von ihren Eltern wegzuziehen. Nachdem ihm das nicht gelungen ist, floh er. Der Täter soll nach Berichten von Eltern auch vor der Kita "Kleiner Kiebitz" in der Bisamstraße aufgetaucht sein. Die Menschen in Paunsdorf reagierten mit Sorge auf die Nachricht. So auch Anika Schramm. Ihr ist "das in die Hose gerutscht", nachdem sie von der Tat erfahren hat. Ihre Gedanken waren bei ihren beiden Kindern, die sie nach Schulschluss lieber selbst abgeholt hat.