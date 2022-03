Entscheidung um Richterverbot für Jens Maier verzögert sich

Der Antrag des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung ist am 11. Februar 2022 eingegangen. Ziel des Antrages ist es, den AfD-Politiker und ehemaligen Bundestagsabgeordneten Jens Maier vorläufig die Führung der Amtsgeschäfte zu untersagen. Denn dieser will, nachdem er nicht erneut in den Bundestag einziehen konnte, seine Tätigkeit als Richter wieder aufnehmen. Eigentlich hat der Antrag darauf abgezielt, dass Maier ab 14. März 2022 in den Ruherstand versetzt wird, allerdings kann diese Frist nun nicht mehr eingehalten werden. Sollte Maier in den vorläufigen Ruhestand versetzt werden, wird diese Versetzung nun deutlich später stattfinden.