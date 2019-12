Entscheidungstag für Dresden

Dresden - Am Donnerstag entscheidet sich, welche der acht deutschen Bewerberstädte auf die Shortlist für die „Kulturhauptstadt Europas 2025“ kommt. Bereits heute (am Dienstag) präsentiert eine Dresdner Delegation die Bewerbung vor einer internationalen Jury. Am Donnerstag können alle Dresdner mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert ab 12.30 Uhr im Showroom „Neue Heimat Dresden 2025“ im Deutschen Hygiene-Museum mitfiebern. Die Jury-Entscheidung wird ab 13.30 Uhr als Live-Stream übertragen.