Entspannung für mehr Wohlbefinden

Nicht selten ist der Alltag durch viele Termine geprägt, die eine gute Organisation erfordern. Stress und Hektik gehören leider oftmals dazu und lassen sich auch nicht immer vermeiden. Umso wichtiger ist es dann natürlich, dass ein jeder einen Weg für sich findet, zu entspannen. Kleine Ruhephasen in den Alltag zu integrieren, ist kein Hexenwerk. Dabei stehen Aspekte, wie Ich-Zeit und vor allem die Offline-Zeit im Fokus. Mit den folgenden Methoden lässt sich der Stress spürbar verringern und erträglicher machen.

Die Ich-Zeit im Offline Modus

Es ist weder egoistisch, noch eingebildet. Ein jeder sollte in den Tag gewisse Zeiten einplanen, die für einen selbst bestimmt sind. Zeiten, in denen sich ausschließlich mit den Dingen beschäftigt wird, die einem Freude bereiten und die glücklich machen. Was genau das ist, liegt bei jedem persönlich. Während einige intensiv meditieren, YOGA betreiben oder das autogene Training intensivieren, lassen andere lieber die Musik laut laufen oder schnüren sich die Joggingschuhe. Die persönliche Veranlagung spielt hier natürlich eine entscheidende Rolle.

Forscher haben herausgefunden, dass eine bewusste offline Zeit in diesem Zusammenhang Wunder bewirken kann. Das sogenannte Digital Detox, also die Entgiftung aus der digitalen Welt, heilt Seele und Geist. Wer sich offline stellt, ist in dieser Zeit schlichtweg nicht erreichbar und kann sich mit dem Hier und Jetzt viel intensiver befassen. Keine Push-Benachrichtigungen, keine SMS, WhatsApp oder ein neuer Post auf Instagram, der einen wieder ablenken könnte. Das tut gut und hilft nachweislich dabei, sich besser zu entspannen.

Mutter Natur – mehr als nur frische Luft

Wer an Entspannungstechniken denkt, ist meist auf bestimmte Übungen fixiert. Doch das sollte gar nicht so engstirnig betrachtet werden. Es ist erwiesen, dass Menschen bei ganz unterschiedlichen Beschäftigungen entspannen können und die Rede ist ausnahmsweise nicht vom Schlafen oder bewussten Entspannen zu meditativen Klängen. Ein Spaziergang in der Natur ist ein altes Heilmittel, welches bei sehr vielen leider in Vergessenheit geraten ist. In Norwegen beispielsweise werden seelische und psychische Erkrankungen inmitten der Natur behandelt und nicht in sterilen Kliniken.

Frische Luft, Tageslicht und die Balance der Natur sind eine Wohltat. Es lässt unmittelbar den Anteil der Stresshormone sinken und eine innere Ruhe stellt sich rasch ein. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Waldspaziergang, eine Runde im Park oder gemütlich entlang einer Wiesenlandschaft. Hauptsache raus aus dem Alltag. Statistiken belegen, dass diese Auszeit deutlich mehr für das Wohlbefinden tut, als jedes Medikament. Es ist nun mal mehr als nur frische Luft. Der Stoffwechsel wird angekurbelt und der Kreislauf in Schwung gebracht und das ganz ohne sich unglaublich stark zu verausgaben.

Die Natur bietet darüber hinaus auch kleine Schätze, die einigen als Naturheilmittel ein Begriff sind. Viele der Heilpflanzen sind leider komplett in Vergessenheit geraten oder durch die Kosmetik- und Pharmaindustrie verdrängt worden. Andere wiederum haben schlicht weg einen zweifelhaften Ruf erlitten und sind daher meist sogar zu Unrecht viele Jahre nahezu tabuisiert worden, doch dabei kann beispielsweise eine Massage mit Hanföl zur Entspannung beitragen und auch dabei helfen, leichten Entzündungen entgegenzuwirken.

Musik als Heilmittel gegen Stress

Seit jeher wird der Musik eine gewisse Magie nachgesagt. Sie ist in der Lage, Stimmungen zu fördern oder zu befeuern. Eher unbewusst wählen wir Musik, die unserer mentalen Stimmung entspricht. Sie ist in der Lage, als Antistressmittel eingesetzt zu werden. Dabei ist es abermals abhängig davon, was einem selbst hilft. Während einige perfekt bei klassischen Werken und Naturklängen abschalten und sich entspannen können, dröhnen bei anderen die Bässe. Selbst Heavy Metal hilft, sich vom Alltagsstress zu befreien. Methoden und Anwendungen, um sich im Alltag vom Stress etwas zu befreien, gibt es zahlreiche. Es liegt bei jedem selbst, jene zu finden, die einem persönlich guttun. Die meisten entwickeln eine gesunde Mischung aus all den Möglichkeiten, welche wir hier nur kurz touchiert haben.