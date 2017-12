Er ist zusammengesetzt! Riesenstollen fürs Stollenfest ist fertig

In den vergangenen Wochen haben die Dresdner Stollenbäcker dafür zahlreiche Stollenplatten gebacken, die nun heute nach einem erprobten Bauplan Schicht für Schicht zusammengebaut wurden. Seit heute früh um sechs waren sie dafür in der Messe Dresden zu Gange. Die acht Kilogramm schweren, 40 mal 60 Zentimeter großen „Steine“ wurden bis heute Nachmittag gestapelt. Damit die einzelnen Etagen bis zum Stollenfest sicher liegen, wurden sie mit einer Mischung aus Butter und Zucker „verklebt“. Trotz der nunmehr 24-jährigen Erfahrung ist jedes Jahr aufs Neue Fingerspitzengefühl gefragt. Stollen, Butter, Zucker, Stollen, Butter, Zucker ... Schicht für Schicht wuchs der Riesenstollen an und bekam mit dem finalen Feinschliff beziehungsweise -schnitt seine stollentypische Form. Zum Schluss noch eine letzte Schicht Puderzucker – et voilà, fertig ist der Riesenstollen. „Das Grundrezept des Giganten ist im Übrigen dasselbe, das auch in jedem kleinen Dresdner Christstollen steckt“, betont Bäckermeister und Vorstandsmitglied René Krause.