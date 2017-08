Dresden – Am Sonntag ist es 100 Tage her, dass sich die Türen des neuen Kulturpalastes erstmals geöffnet haben. Damit ist es Zeit eine erste Zwischenbilanz zu ziehen.

Erfolgreicher Start im Kulturpalast. Mit einem neuen Konzertsaal, einer modernen Zentralbibliothek und einer neuen Bühne der Herkuleskeule hat der Kulturpalast vor 100 Tagen eröffnet. Seitdem lebt das Haus und steht wieder im Zentrum der Stadt. Zeit eine Zwischenbilanz zu ziehen. Seit der Eröffnung am 28. April konnte die Philharmonie rund 37 tausend Besucher verzeichnen und kann eine positive Bilanz ziehen. Auch die Zentralbibliothek und die Herkuleskeule haben am Montag Bilanz gezogen. Wie die Ausfällt haben wir bei weiteren Interviews herausgefunden. Außerdem erfahren sie morgen in ihrer Drehscheibe mit welchen Herausforderungen der Kulturpalast zurzeit noch zu kämpfen hat.