Erheblicher Schaden bei Brand auf Fabrikgelände in Borna

Am Mittwochmorgen geriet ein baufälliges Gebäude in Brand, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Gebäude sei erheblich beschädigt worden. Beispielsweise seien Decken eingestürzt. Die Löscharbeiten waren den Angaben zufolge sehr schwierig, weil das Gebäude als einsturzgefährdet gilt. Durch das Feuer habe sich eine Rauchwolke in Richtung der Stadt ausgebreitet. Die Feuerwehr warnte daher die Bevölkerung über das Warnsystem MoWaS, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Gesamtschaden war am Mittwoch noch unklar.

Die Polizei ermittle wegen des Verdachts auf ein Branddelikt. Ein Experte sollte am Mittwoch zur Brandursache ermitteln. (mit dpa)