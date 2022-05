Erhöhte Nachfrage bei Brunnenbauern in Sachsen

Sachsen- Aufgrund der Trockenzeiten in den vergangenen Jahren sind die Anfragen bei Brunnenbauern in Ostdeutschland gestiegen - sowohl im Bereich der Landwirtschaft als auch bei Privatpersonen, so der Vorsitzende des Vorsitzende des Bohr- und Brunnenbauverbandes Ost, Peter Müller, der Deutschen Presse-Agentur.