Sachsen- Die DDR behauptete bekanntlich gern, hinsichtlich der Industrie weltweit mit an der Spitze zu stehen. Im Falle des Elektroporzellanwerkes Margarethenhütte in Großdubrau bei Bautzen traf das tatsächlich zu. Der Betrieb lieferte Isolatoren für Starkstromleitungen, die weltweit Maßstäbe setzten und unter anderem in Österreich, Schweden und der alten Bundesrepublik gefragt waren.