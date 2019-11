Eine aufwändige Inszenierung des „schönsten aller visuellen Spiele“ (so der französische Dichter Théophile Gautier) mit neuartiger Akrobatik, artgerechten Tierdressuren, moderner Clownerie und einer Big Band studierter Musiker. Überraschungen inklusive. Zeitiges Buchen sichert beste Plätze. Nicht nur für Sie selbst. Das alljährliche Kopfzerbrechen um ein Weihnachtsgeschenk kann schon am Ticket-Telefon oder mit einer elektronischen Bestellung oder an der Zirkuskasse enden. Denken Sie dabei auch an Freunde und jene, denen Sie schon immer mal danken wollten.

Hier geht es zum Online Ticket-Verkauf des Dresdner Weihnachtscircus!