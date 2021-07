Erlebnismuseum ZeitWerkStadt erföffnet

Frankenberg- Die erste moderne Zeitung der Welt, der erste deutsche Kosmonaut und der Kaffeefilter - all diese sächsischen Errungenschaften sind bis heute von immenser Bedeutung. In Frankenberg wird Ihnen nun ein eigenes Museum gewidmet. Die ZeitWerkStadt. Am Mittwoch wurde die Erlebnisschau durch Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und Frankenbergs Bürgermeister Thomas Firmenich feierlich eröffnet. Der Frankenberger Pioniergeist wurde den Sachsen lange genug vorenthalten.