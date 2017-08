Erlebnispfad „Historischer Waldpark Klotzsche“ wird eingeweiht

In der vergangenen Woche nun wurden durch die Waldarbeiter des Forstrevieres Klotzsche an 8 Standorten in unmittelbarer Nähe zum Dienstsitz des Forstbezirkes Dresden Informationstafeln aufgestellt und die nochsichtbaren Reste von längst abgerissenen Gebäuden frei geschnitten und wieder sichtbar gemacht. Auf einem kleinen Rundgang kann man sich nun über den „Historischen Waldpark Klotzsche“, der von 1902 bis 1936 als Kurpark für die örtliche Bevölkerung mit Wandelhalle, Tennisplatz und Wasserspielen genutzt wurde, informieren. Die Kurwiese, das historische Forstamt Klotzsche und das König-Albert-Denkmal sind noch heute bekannte Orte aus dem Ensemble der damaligen Epoche.

„Das Interesse in der Bevölkerung ist groß“, berichtet Dr. Markus Biernath, Leiter des Forstbezirkes Dresden, „es kamen schon während des Aufbaus der Informationstafeln interessierte Bürger ins Forsthaus Klotzsche und wollten die ausführliche Informationsbroschüre kaufen, an der jedoch noch ein wenig gearbeitet werden muss. „Die Mitglieder des Klotzscher Vereins und Herr Eckert stoßen bei ihren Recherchen immer wieder auf neue interessante Details und so wird das Begleitheft erst Anfang nächsten Jahres erhältlich sein.“

Der neue Erlebnispfad „Historischer Waldpark Klotzsche“ ist ebenso wie das Königswalder Forst- und Weinfest ein Beispiel der engagierten und langjährigen Kooperation des Forstbezirks Dresden mit dem Klotzscher Verein e.V. Zum Forst- und Weinfest wird es am 02. September 2017 ab 10:00 Uhr einen Kinderwaldlauf geben und ab 14:00 Uhr gibt es rund um das Forsthaus Klotzsche ein buntes Markttreiben mit Musik, Tanz, Kinderattraktionen sowie Informationen zu Wald, Jagd und Forst. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt. Der Forstbezirk Dresden, das Ortsamt Klotzsche und der Klotzscher Verein freuen sich auf einen tollen Nachmittag und Abend, und es darf natürlich auch gerne bis in die Nacht hinein getanzt und gefeiert werden!