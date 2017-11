Erlebt die Nationalmannschaft in Aktion! Das Länderspiel Deutschland – Island in der BallsportArena Dresden

Höhepunkt in der deutschen Handball-Saison 2017/18 der Frauen ist ganz klar die Weltmeisterschaft vom 1. bis zum 17. Dezember. 24 Mannschaften aus vier Kontinenten treten in sechs deutschen Städten an, die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihre Vorrundenspiele in der Arena Leipzig, wo mit der Partie gegen Kamerun am 1. Dezember die WM eröffnet wird. Weitere WM-Gegner der Biegler-Ladies sind in Gruppe D Südkorea (3. Dezember), Serbien (5. Dezember), China (6. Dezember) und zum krönenden Vorrundenabschluss am 8. Dezember der EM- und WM-Zweite Niederlande.