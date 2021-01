Erleichterungen für Schüler – Kultusministerium schafft Maßnahmenbündel

Grund- und Förderschulen

In Grund- und Förderschulen sollen Lehrkräfte bei der Benotung wohlwollend gegenüber der Schüler und im Zweifel auch zu Gunsten der Schüler entscheiden. Die üblichen Kompetenztests in der dritten Klassenstufe entfallen in diesem Schuljahr. Außerdem steht das Datum für die Vergabe der Bildungsempfehlung in der vierten Klasse und der Halbjahresinformation fest. Am 10. Februar werden die Informationsblätter ausgeteilt.