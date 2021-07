Ermittlungen wegen versuchtem Tötungsdelikt

Hainichen/ Chemnitz- Die Chemnitzer Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Chemnitz führen Ermittlungen gegen einen 35-jährigen Deutschen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Mann war am Sonntagnachmittag auf einem Wochenendgrundstück in Hainichen mit einem 43-Jährigen in Streit geraten.

Der 35-Jährige fügte dabei dem 43-Jährigen schwere Verletzungen zu. Auch der Tatverdächtige verletzte sich leicht. Ein Zeuge wählte den Notruf und leistete Erste Hilfe. Während Rettungskräfte den Schwerverletzten am Tatort medizinisch versorgten und in ein Krankenhaus brachten, ließ sich der Angreifer widerstandlos festnehmen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.