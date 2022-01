Ermittlungen zu Bahnentgleisung gestartet

Am Montagabend kam es zu einem Unfall im Dresdner Stadtteil Johannstadt. Zwei Straßenbahnen sind an der Kreuzung Blasewitzer Straße/Fetscherstraße kollidiert und dabei aus dem Gleisbett herausgesprungen. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte eine der Bahnen zeitnah wieder in das Gleisbett heben, die zweite Bahn ließ sich schwieriger wieder einsetzen, da sie in einer komplizierten Stellung stand. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte etwa bis 23 Uhr. Dienstagmorgen teilten die DVB mit, dass die betroffenen Linien wieder nach Fahrplan verkehren.