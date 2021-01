Ermittlungen zum Juwelendieb dauern weiterhin an

Dresden- Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden führten am Dienstag erneut Durchsuchungen in Berlin durch. Im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe wurde in Berlin-Rudow eine weitere Wohnung untersucht.

Grund dafür ist die aktuelle Fahndung nach dem 21-jährigen Tatverdächtigen Abdul Majed Remmo. Vier Ermittler der Soko Epaulette und weitere Spezialeinsatzkräfte der Polizei durchsuchten die Wohnung. Der Gesuchte befand sich nicht im Haus, allerdings konnten die Beamten zwei Handys sowie mehrere Dokumente sichern. Diese werden in der Folge ausgewertet. Nach Abdul Majed Remmo wird weiterhin auch öffentlich gefahndet.