Ernährungstrend Superfood

Leipzig – Das sind sie also: die Superfoods. Der neue Ernährungstrend bahnt sich seinen Weg in den Supermarkt.

Acaibeere, Gemeiner Bocksdorn, Chiasamen und Co sollen fast überirdische Kräfte haben. Hype oder Fake – was steckt wirklich in ihnen?

Es müssen also nicht immer die teuren Lebensmittel aus Übersee sein. In heimischen Wäldern und Gärten wachsen Früchte, die einen gleichwertigen Nährstoffgehalt haben. Doch wie konnte diese „Super-Nahrung“ so in Mode kommen?

Der Handel greift diesen Trend auf und große Ketten nutzen und pushen den Wirbel um die Produkte mit den angeblichen Superkräften. Die kleineren Biogeschäfte haben ihre eigene Meinung zu Superfood.



Ein paar wenige Chiasamen oder hier und da mal ein paar Heidelbeeren werden eine ansonsten ungesunde Ernährung nicht ausgleichen können. Nur der Konsum von Superfood macht einen nicht zu einem gesunden Menschen. Erst sportliche Aktivitäten und eine ausgewogene Ernährung bringen einen auf den richtigen Weg.