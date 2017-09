Chemnitz – Die Serie von Einbrüchen in Chemnitzer Eigenheime reißt nicht ab.

Im Stadtteil Schönau öffneten unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag gewaltsam die Terrassentür eines Hauses an der Wildenbruchstraße. Gestohlen wurden mehrere hundert Euro Bargeld. Der Polizei sind außerdem zwei weitere Einbruchsversuche in den Stadtteilen Schönau und Altendorf angezeigt.

Auch hier versuchten es die Täter über die Terrassentür, richteten aber nur Sachschaden an.