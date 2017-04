Erneut Kellereinbrüche in Chemnitz

Chemnitz – Unbekannte Diebe sind in Chemnitz in zwei Keller in den Stadtteilen Morgenleithe und Kaßberg eingebrochen.

Auf der Johann-Richter-Straße stahlen die Diebe zwei Mountainbikes im Wert von ungefähr 1.300 Euro aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses.

Dabei handelt es sich um ein weißes 28-Zoll-Bike der Marke „Ghost“ mit rotem Schriftzug und montierten LED-Stecklampen sowie ein mattschwarzes 26-Zoll „Centurion“ mit weiß-roten Applikationen.

Auf der Barbarossastraße drangen Unbekannte ebenfalls in ein Mehrfamilienhaus ein und brachen fünf Kellerverschlage auf.

Dabei wurde mit rund 300 Euro Sachschaden angerichtet. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar.