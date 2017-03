Erneute Einbruchswelle am Wochenende

Chemnitz – Am Wochenende wurden erneut mehrere Einbrüche und versuchte Einbrüche in Wohnräume beziehungsweise Keller bei der Polizei angezeigt worden.

Im Ortsteil Schloßchemnitz sind Unbekannte am Samstag über eine Terrassentür, im Ortsteil Morgenleite im Zeitraum zwischen dem 5. März 2017 und dem 11. März 2017 über eine Balkontür, gewaltsam in Häuser eingedrungen und haben mehrere Wohnräume sowie Schränke durchwühlt. Zumindest in einem der Fälle wurden Schmuckgegenstände gestohlen. Angaben zu Schadenshöhen liegen noch nicht vor.

In weiteren vier Fällen brachen unbekannte Täter die Türen zu Kellerräumen in Mehrfamilienhäusern auf. Acht betroffene Keller waren es im Ortsteil Yorkgebiet in der Scharnhorststraße, ein Keller in der Fabriciusstraße im Ortsteil Bernsdorf und mehrere Keller in der Friedrich-Viertel-Straße im Ortsteil Hutholz. Gestohlen hat man dabei ein hochwertiges Fahrrad und Fahrradteile (Wert: ca. 6.000 Euro), Mischbatterien für Waschbecken und eine 50-Meter-Kabeltrommel.