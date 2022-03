Erneute Proteste gegen Corona-Maßnahmen

Sachsen- Erneut sind in Sachsen am Montagabend Tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Lage blieb bei den Aufzügen und Versammlungen laut einer ersten Einschätzung der Polizei-Sprecher am Abend weitgehend ruhig. In Bautzen zählte die Polizei gut 3100 Demonstranten, in Görlitz 1200. Beide Versammlungen verliefen den Angaben zufolge störungsfrei. Im vogtländischen Auerbach liefen laut Polizei etwa 700 Menschen in einem Aufzug durch die Stadt. In Zwickau protestierten demnach etwa 650 Menschen, in Plauen insgesamt 450. Zu Zwischenfällen kam es dabei nicht, wie es hieß. (dpa)