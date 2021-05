Erneute Streiks bei Amazon in Leipzig

"Wir fordern ein Gehaltsplus von 4,5 Prozent plus 45 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem darf kein Stundenlohn unter 12,50 Euro liegen", sagte Orhan Akman, der bei Verdi für den Einzel- und Versandhandel zuständig ist. Wegen der aktuellen Corona-Pandemie fanden vor dem Amazon-Lager in Leipzig nur kleinere Aktionen statt. In erster Linie sollten die Beschäftigten über den Streik informiert werden, so Ronny Streich, Streikleiter bei Verdi in Leipzig. Amazon reagierte dagegen gelassen: Der Konzern rechnet nicht damit, dass Kunden die Arbeitsniederlegungen zu spüren bekämen. Streiks hätten in der Vergangenheit kaum Auswirkungen gehabt.