Erneuter Munitionsfund in Leipzig

Diesmal musste aber keine vorsorgliche Evakuierung durchgeführt werden. Bei Bauarbeiten in der Gottschedstraße ist am Donnerstagnachmittag eine Granate aus dem 1. Weltkrieg gefunden worden. Daraufhin wurden die umliegenden Straßen abgesperrt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst alarmiert. Am Abend ist die Granate dann erfolgreich entschärft worden und die Absperrungen wurden aufgehoben.