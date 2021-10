Eröffnung der Eislaufsaison im Sportpark Ostra

Zur Saisoneröffnung am Sonnabend, 16 bis 18 Uhr, ist der Eintritt auf dem 333 Meter langen Außenoval und in der Trainingseishalle kostenfrei. Wegen der Corona-Pandemie ist die Besucherzahl jedoch begrenzt und eine vorherige Online-Reservierung erforderlich. Wieder im Programm ist die Eis-Disco am Sonnabend von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr in der Trainingseishalle und auf der Eisschnelllaufbahn im Freien.

Eine vorherige Online-Reservierung kann hier getätigt werden: www.dresden.de/eislaufen

Am Einlass ist ein 3G-Nachweis zusammen mit der Reservierungsbestätigung mit QR-Code vorzuzeigen. Mit Betreten der EnergieVerbund Arena gilt Maskenpflicht. Die Mund-Nasen-Bedeckung kann beim Eislaufen abgenommen werden. Zur Eis-Disco gilt die Maskenpflicht in der Trainingseishalle auch auf der Eisfläche.