Erstaufnahme für Ukrainer in Leipzig

Sachsen will ukrainische Geflüchtete zentral in Leipzig unterbringen. Die bestehende Erstaufnahmeeinrichtung im Stadtteil Mockau werde zur zentralen Anlaufstelle für Menschen, die nicht privat oder in einer kommunalen Einrichtung unterkommen können, sagte ein Sprecher der Landesdirektion am Mittwoch. 550 Plätze stünden zur Verfügung, zurzeit seien 152 belegt. Die zentrale Unterbringung soll den Angaben zufolge den Vorteil bieten, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer etwa mit Dolmetschern besser betreut werden können. Wenn Geflüchtete aus der Ukraine nachts ankämen, könnten sie zunächst auch an anderen Erstaufnahmeeinrichtungen in Dresden oder Chemnitz unterkommen, sagte der Sprecher. Sie würden dann jedoch am Folgetag nach Leipzig gebracht. Geflüchtete aus der Ukraine können sich aufgrund eines Assoziierungsabkommens der Ukraine mit der EU zunächst 90 Tage ohne Visum in der EU aufhalten. Anschließend kann dies um weitere 90 Tage verlängert werden. Die EU plant aber weitere Erleichterungen.

Quelle: dpa