Erste E-Busse in Leipzig unterwegs

Bereits für das kommende Jahr 2022 ist schon die Einführung der Linie 60 geplant. Dafür werden weitere Gelenkbusse durch die LVB beschaffen. Damit der Betrieb der neuen Fahrzeuge funktioniert, wurden die Fahrerinnen und Fahrer in den letzten Wochen auf die Fahrzeuge geschult.

Bis zum Jahresende sollen insgesamt 21 E-Busse eingesetzt werden und weitere sollen folgen. Auf dem Bushof in Lindenau errichten die LVB ebenfalls einen Bus-Port mit Lade-und Abstellmöglichkeiten. An Endhaltestellen, an denen die Akkus auf dem Dach ca. vier Minuten nachgeladen werden können, sollen weitere Lademöglichkeiten entstehen. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie durch Landesmittel unterstützt.