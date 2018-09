Erste Hilfe via App

Die acht Minuten bis zum Eintreffen des Rettungswagens sind entscheidend. Das Schlimmste ist, nichts zu tun. Wichtig ist, keine Panik aufkommen zu lassen. Doch wie soll man in einem solchen Moment noch wissen, was man tun muss? Gerade bei einem Kind. Meistens ist man zunächst einmal auf sich allein gestellt. Das ändert sich jetzt. "Erste Hilfe" kommt aus dem Smartphone, mit der "Kindernotfall-App" von der Johanniter-Unfall-Hilfe und der Barmer. Sie nimmt einen an die Hand. Sie erklärt, was man im Falle eines Atemstillstandes oder bei Verletzungen tun muss. Über die App kann man auch direkt den Notruf alarmieren.