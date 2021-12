Erste Impfstelle mit Beratung in der Oper

Am Montag hat eine neue Impfstelle in der Oper am Augustusplatz eröffnet. Erstmalig bietet die Stadt Leipzig hier auch eine Impfberatung an. Wer noch unentschlossen ist oder mehr über die Impfstoffe und deren Wirken und Nutzen erfahren möchte, kann sich über einen separaten Eingang von einem Arzt beraten lassen. Die Impfstelle ist von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr geöffnet und mit zwei Impfteams besetzt. Eine vorherige Terminvergabe findet nicht statt. Geimpft werden alle Personen ab 18 Jahren mit den Impfstoffen von BioNTech und Moderna.