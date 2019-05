Erste „Leipzig – Kita“ in der Richterstraße eröffnet

Da in Leipzig die Geburtenrate immer weiter ansteigt, soll die "Leipzig-Kita" in der Richterstraße nicht die Einzige bleiben. Laut Prof. Dr. Thomas Fabian muss das Kita-Netz in Leipzig daher erheblich ausgebaut werden. Um den Bau neuer Kindergärten voran zu bringen, wurde dem Stadtrat vorgeschlagen, 12 der "Leipzig-Kitas" zu errichten. Die Kitas werden sowohl von freien Trägern als auch der Stadt Leipzig betrieben. In diesem Jahr sollen noch vier weitere dieser Kindertagesstätten fertig gestellt werden. Sobald die 12 neuen stadteigenen Kindergärten errichtet sind, werden 1720 Betreuungsplätze in der Messestadt zur Verfügung stehen.