Erste Mieter ziehen in Neubau an Grunaer Straße

Initiator ist die GrundStein Bauträger GmbH. Das in Berlin ansässige Unternehmen ist eine Immobiliengesellschaft, die 2001 gegründet wurde und bereits viele Wohn- und Gewerbeprojekte in Berlin entwickelt und durchgeführt hat. GrundStein Bauträger GmbH betreut alle Projekte in Zusammenarbeit mit Experten über alle Bauphasen hinweg vom Ankauf bis hin zur Objektübergabe.