Am Sonntag beginnen in Leipzig die ersten öffentlichen Messen des Jahres. Den Startschuss geben die Präsenz-Messen "Cadeaux" und "Midora". 450 Aussteller und Marken kehren damit erstmalig in diesem Jahr zurück in die Messestadt. Für alle Besucher gilt die 3-G-Regel und auf den Gängen gilt eine Pflicht zur Mund-/Nasenbedeckung. Ab Herbst sind laut der Leipziger Messe viele weitere Veranstaltungen geplant.