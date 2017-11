Erste Urteilsverkündung in der VW-Abgasaffäre am Landgericht

Dresden - Am Mittwoch wird das Landgericht Dresden sein erstes Urteil in einem VW-Abgas-Fall verkünden. Dem ging eine Verhandlung am 26.10.2017 voraus (DRESDEN FERNSEHEN berichtete). Entschieden wird nur über den Fall des Käufers eines Skoda Octavia. Nach dem ersten Prozess werden jetzt weitere Fälle verhandelt.