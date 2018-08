Erster Dresdner Ballspieltag in der BallsportArena

Eingeladen sind hierzu alle Grundschüler, um an einem einzigen Tag aktiv in die drei Ballsportarten reinzuschnuppern. So wird in Kooperation des Sächsischen Sportverbandes Volleyball (SSVB), des Handball-Verbandes Sachsen (HVS) und des Basketballverbandes Sachsen (BVS) von 10 bis 16 Uhr ein buntes Programm angeboten: Jedes Kind hat die Möglichkeit, die drei Sportarten an Mitmachstationen auszuprobieren. Gleichzeitig gibt es Demonstrationsspiele von „Profis“. D.h. bereits sportarterfahrene Kinder und Jugendliche zeigen, wie ihre Sportart im Wettkampf aussieht.

Mit der Eröffnung um 10 Uhr sind die Kinder eingeladen, sich an einer der Probierstationen wie Korbwerfen, Zielpritschen,Torwerfen usw. zu versuchen.