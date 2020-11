Erster Ermittlungserfolg der Brand-Ermittlungsgruppe „Carport“

Chemnitz- Nach der Garagenbrand-Serie in Chemnitz gab die Polizei nun einen ersten Erfolg für die Ermittlungsgruppe „Carport“ bekannt.

Seit Anfang August 2020 kam es im Chemnitzer Stadtgebiet und im Umland zu einer Vielzahl von Carport- und Fahrzeugbränden. Insgesamt sind es mehr als 20 Fälle, bei denen technische Ursachen auszuschließen sind. Hierbei entstand bislang ein Gesamtsachschaden von mehr als einer Million Euro, eine Geschädigte wurde bei einem der Brände lebensgefährlich verletzt. Daraufhin wurde Mitte September bei der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz eine eigenständige Ermittlungsgruppe (EG) „Carport“ eingerichtet.

Jetzt ist den Beamten ein erster Ermittlungserfolg gelungen. Vergangenen Montag wurden die Wohnräume eines 16-Jährigen Deutschen im Chemnitzer Stadtgebiet durchsucht und der Verdächtige vorläufig festgenommen. Gegen ihn besteht der dringende Tatverdacht, am 22.10.2020 in Wittgensdorf Mülltonnen neben einer Garage entzündet zu haben. Das Feuer griff über und zerstörte die Garage und den darin stehenden PKW Suzuki. Ein benachbartes Wohnhaus wurde durch die Wärmeentwicklung ebenfalls beschädigt. Eine 96-jährige Bewohnerin und ein 32-jähriger Passant wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich allein in diesem Fall auf mindestens 10.000 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den Verdächtigen am Dienstag durch das Amtsgericht Chemnitz ein Unterbringungsbefehl in eine Einrichtung für straffällig gewordene Jugendliche erlassen.

Michael Ruschitschka, Leiter der Kriminalpolizeiinspektion: „Ich freue mich über diesen Ermittlungserfolg, der zugleich belegt, dass sich die konzentrierte Arbeit meiner Kollegen auszahlt. Es liegt in der Natur der Sache, dass beispielsweise das Spurenaufkommen aufgrund der bei den Bränden entstehenden Hitze oder auch der Löscharbeiten der Feuerwehr äußerst gering ist. Es bleiben letztlich nicht viele Spuren, die miteinander abgeglichen werden können. Bei der Aufklärung der Brände ist deshalb viel Geduld und Beharrlichkeit gefragt, die sich nun für uns auch auszahlt.“

Die Ermittlungen gegen den 16-Jährigen sind noch nicht abgeschlossen. Die Kriminalisten haben Erkenntnisse gewonnen, dass die erwähnte Brandstiftung im Ortsteil Wittgensdorf nicht die einzige war, für die der Jugendliche verantwortlich ist.

(Quelle: Polizei Chemnitz)